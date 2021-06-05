العين الثالثة.. حل لمدمني الهواتف الذكية

ابتكر مصمم كوري جنوبي يدعى بينج مين ووك حلاً لـ"مدمني الهواتف الذكية" الذين لا يستطيعون إبعاد أعينهم عن شاشاتهم، وذلك لمنعهم من السقوط في الطريق أو الاصطدام بعائق.



الجهاز عبارة عن كاميرا تثبت أعلى الرأس، وأطلق عليها المصمم "العين الثالثة"، حيث تفتح أثناء سير المستخدم وعندما يطأطئ رأسه وينظر للجوال ماشياً.



وبحسب رويترز، تنفتح العين كلما استشعرت أن المستخدم خفض رأسه لتفحص هاتفه النقال، وعندما يقترب المستخدم بمتر أو مترين من عقبة يرن الجهاز للتحذير من الخطر الوشيك.وتنقل الوكالة عن "بينج" وهو طالب دراسات عليا في هندسة تصميم الابتكار في جامعة لندن، أن هذا الاختراع "هو نظر البشرية المستقبلي، بثلاث عيون".



ويستند اختراع "بينج" على مستشعر جيروسكوبي، لقياس الزاوية المائلة لرقبة المستخدم، وجهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لحساب المسافة بين العين الآلية وأية عوائق.