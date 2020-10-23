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العنصرية تجاه السوريين في لبنان مستمرة..

العنصرية تجاه السوريين في لبنان مستمرة..

وجد مكبل اليدين.. انتشال جثة مزارع سوري من بركة في لبنان


انتشل غطاسو الدفاع المدني اللبناني جثة مزارع سوري مكبل اليدين، قضى غرقاً في بركة ماء في لبنان.


وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن “غطاسو الدفاع المدني انتشلوا جثة السوري “أحمد خلف” من بركة مياه زراعية في سهل بوداي، وتبين أن الغريق مكبل اليدين، وعلى رأسه آثار كدمات، مما أثار شبهات حول حادثة غرقه”.


وسبق وأن قالت الوكالة حول الجريمة، “عمليات الدفاع المدني تعمل لانتشال جثة المزارع السوري الذي قضى غرقا أثناء محاولته إنقاذ عنزة انزلقت في البركة”.


وتمكن مؤخراً الأمن اللبناني من كشف ملابسات مقتل لاجئ سوري في لبنان، حينما أقدمت شبان لبنانيون على “رمي جارهم السوري من سطح مبنى، بسبب سوء معاملته لكلبهم”.


الجدير بالذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون إلى الاعتداء والمعاملة العنصرية من قبل اللبنانيين وسط تأييد من بعض الأحزاب السياسية في لبنان، إضافة إلى فرض الكثير من القيود عليهم سواء في مجالات العمل أو التنقل والحركة.