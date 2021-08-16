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العراق يوقّع عقوداً لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في البلاد

كشف مسؤول في قطاع النفط العراقي أن بغداد وقّعت عقوداً مع شركات نفطية أجنبية عاملة في قطاع النفط على حفر 131 بئراً نفطياً جديداً، في إطار خطة العراق المستقبلية لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2027.

وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية بوزارة النفط، باسم عبد الكريم، إن العراق "وقّع مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية والجهد المباشر عقوداً لحفر 131 بئراً نفطية جديدة، واستصلاح العشرات المنتجة حالياً بالحقول النفطية المنتجة بمحافظات كركوك وبغداد والبصرة وميسان والناصرية شمال ووسط وجنوب البلاد".

وذكر المسؤول أن "شركة الحفر العراقية تقوم حالياً بتنفيذ خطة حفر 20 بئر نفطي في حقل الناصرية في منطقة الكطيعة شمالي ذي قار، بمشاركة شركة "وذر فورد" الأميركية، لتعزيز استراتيجية تصعيد الإنتاج والطاقة التصديرية مستقبلاً، واستئناف العمل في حقل الغراف شرقي ذي قار لصالح شركة "بتروناس" الماليزية المشغل للحقل".

وأضاف أن شركة حفر الآبار النفطية العراقية تحظى بدعم من وزارة النفط لتطوير إمكانياتها وجعلها قادرة على استئناف المفاوضات وأعمالها مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد، لتعزيز إمكانيات العراق النفطية خاصة بعد تعافي اقتصادات الدول ورفع القيود المفروضة على النشاطات العامة في العديد من الدول الصناعية.