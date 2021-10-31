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العثور على طفلةٍ حديثة الولادة ملقية على حافة طريق زراعي في إدلب

عثر الأهالي في ريف إدلب الشرقي، على طفلةٍ حديثة الولادة ملقية على حافة إحدى الطرقات الزراعية، في بلدة “قميناس” بريف إدلب الشرقي

وقالت وسائل إعلام، إنّ أهالي البلدة عثروا السبت على طفلة حديثة الولادة ملقية قرب إحدى المزارع في البلدة الواقعة شرقي مدينة إدلب بنحو 5 كيلو متر.

وأضافت المصادر الإعلامية، أنّ الطفلة وجدت بحالة صحية سيئة لكنّها لا تزال على قيد الحياة.

وتعتبر هذه الحالة الثالثة في أقل من أسبوع التي يعثر فيها على أطفالٍ حديثي الولادة، وقد ألقي بهم بين البساتين أو على حافة الطرقات، لكنّ فرق هذه الحالة عن الحالات السابقة أنّ الطفلة لم تفارق الحياة.

 


تلفزيون الخبر