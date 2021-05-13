السياحة تكثّف حملاتها التفتيشية على المنشآت والمطاعم خلال العيد

أكد مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي أن المديرية بدأت بتنفيذ برنامج رقابي يتضمن تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية خلال فترة العيد للحد من مخالفات بعض المنشآت السياحية، لاسيما منشآت الإطعام.



وأشار البلخي إلى أن حملات التفتيش المفاجئة للجان المديرية ستستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من التزام كل المنشآت والمطاعم السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، إضافة إلى ضوابط التشغيل.



وذكر البلخي أن فترة العيد من الفترات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على تناول وجبات الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، لذا فمن الضروري أن يكون هناك تطبيق كامل لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضوابط التشغيل، مشدداً على ضرورة ارتداء العاملين للكمامة بالمطاعم طوال فترة عملهم بالتوازي مع توافر المطهرات والمعقمات وأدوات النظافة، بالإضافة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة والمقررة من الوزارة بتعميمها الأخير، والمتضمنة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية، والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص بالتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.





البعث