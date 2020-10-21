الزراعة : تعويض 500 ليرة عن كيلو الحمضيات و600 للزيتون لمتضرري الحرائق

صرح وزير الزراعة محمد حسان قطنا ، بأن تدخل الحكومة بخصوص المناطق المتضررة جراء الحرائق سيكون شاملاً لأن حجم الضرر كبير.



وبيّن أن هناك مصادر مالية مودعة بأحد الصناديق سيتم استخدامها لدفع تعويضات عن الحرائق.



ونوه بأن صرف التعويضات النقدية للفلاحين المتضررين سيبدأ خلال أيام، حسب قيمة أضراره المقدرة، حيث تم تقدير القيمة حسب كميات الإنتاج على الأشجار، وحساب 500 ليرة لكيلو الحمضيات و600 ليرة للزيتون، حيث يتم دفعها على ثلاث مراحل، 50 بالمئة منها هذا العام، و25 بالمئة العام القادم، و25 بالمئة في العام الذي يليه.



وأوضح أنه ستتم إضافة لذلك منح الفلاح الغراس مجاناً، وسيتم منح قروض ميسرة لتغطية كامل العمليات الزراعية.



