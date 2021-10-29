سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية
تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق
الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر

الخزانة الأمريكية تفرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بالملف الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات تشمل أربعة مواطنين وشركتين في إيران وناقلة نفط تبحر تحت علم ليبيريا.

ونشرت الخزانة الأمريكية القائمة السوداء الجديدة على موقعها اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات الجديدة تتعلق بملفات مكافحة الإرهاب وإيران وعدم انتشار الأسلحة.

وذكرت الخزانة أن كلا الشركتين وثلاثة من المواطنين المدرجين على القائمة السوداء مرتبطين بالحرس الثوري، وأما الشخص الأخير فهو مرتبط بإحدى هاتين الشركتين.

وأما بخصوص الناقلة OMAN PRIDE المدرجة على القائمة، سبق أن تعرضت لعقوبات أمريكية بدعوى تورطها في تهريب النفط الإيراني.

 



المصدر: RT