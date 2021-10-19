الخارجية الصينية: بكين تولي أهمية بالغة للعلاقات مع الرياض

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده «تولي أهمية بالغة للعلاقات مع السعودية في دبلوماسيتها بالشرق الأوسط».



وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية أمس أجرى وانغ اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات. وأعرب خلاله عن رغبة بلاده الكبيرة في «دفع العلاقات قدماً مع الرياض».



وأضاف: «الصين ستدعم السعودية في الحفاظ على سيادتها الوطنية وأمنها واستقرارها، وستعارض بكل تأكيد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية».



من جانبه، أكد فرحان أن بلاده ترى الصين كشريك «استراتيجي يمكن الوثوق به».