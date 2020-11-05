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الحكومة تطالب وزاراتها بتأمين احتياطي من المواد والسلع للمواطن لثلاثة أشهر قادمة

عممت الحكومة في كتاب لها على كل الوزارات والجهات التابعة بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياطي من المواد والسلع المطلوب تقديمها للمواطنين من كل وزارة وبمعدل لا يقل عن ثلاثة أشهر، ما يساهم في تفادي حدوث اختناقات في توزيع هذه المواد خلال الفترة القادمة.

وأكدت الحكومة في كتابها ضرورة عقد اجتماعات بشكل دوري بين الوزراء والمعنيين لحل معظم التشابكات المتعلقة بمهام وعمل كل وزارة لتحقيق مبدأ التشاركية والتعاون البناء في تقديم الخدمات المطلوبة من كل وزارة لتلبية احتياجات المواطنين.