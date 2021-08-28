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الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب

شهدت محاور ريف إدلب الجنوبي سلسلة من الغارات الجوية المركزة والتي نفذها الطيران الحربي الروسي بعد ظهر اليوم الجمعة.

مصدر ميداني أكد في ريف إدلب أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت تحركات غير اعتيادية ومواقع تابعة للمجموعات المسلحة على محوري البارة ومجدليا بالجهة الشرقية من جبل الزاوية جنوب إدلب، مما استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 12 غارة جوية أسفرت عن تدمير 4 مواقع تابعة لمسلحي “هيئة تحرير الشام” الواجهة الحالية لتنظيم “النصرة” في إدلب.

وتابع المصدر أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم تحديد بنك أهداف تابع للمجموعات المسلحة على عدة محاور في ريف إدلب وحماة، حيث يتم التعامل مع هذه الأهداف بشكل منظم بعد رصد دقيق لهذه المواقع.

وبشأن متصل شهد محور بلدة المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي تحركات معادية للمسلحين قابلتها وحدات الجيش السوري برمايات بواسطه الرشاشات الثقيلة أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخرين دون تغير بخارطة السيطرة.

 

 


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