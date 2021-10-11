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الجيش الأميركي ينقل جنوداً ومعدات من العراق إلى سوريا

وصلت، السبت، دفعة جديدة من الجنود الأميركيين المنسحبين من العراق إلى شمال شرق سوريا، مع تعزيزات عسكرية وُصفت بـ”الأضخم” منذ أشهر طويلة.

وقالت مصادر اعلامية محلية، لـ “العربي الجديد” إنّ أكثر من 60 آلية عسكرية وصلت إلى القواعد التابعة للتحالف، في شمال شرق سوريا، وزعت على القواعد في دير الزور والحسكة.

وأشارت إلى أنّ التعزيزات ضمّت أسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية، دخلت عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، ووصلت إلى قاعدة تل بيدر شمالي الحسكة، حيث توزع الجنود الأميركيون القادمون من العراق في قاعدتي الشدّادي في الحسكة، وفي دير الزور.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الأميركية عززت، خلال الأيام الأخيرة، تواجدها في المنطقة بأرتال عسكرية كبيرة وعربات من نوع “هانفي” الحديثة.

ويعتبر هذا الرتل الثاني خلال يومين، بعد أن دخل الخميس رتل مؤلف من 56 شاحنة وناقلات على متنها أسلحة وذخائر ومواد لوجستية برفقة سيارات حماية من مليشيات “قسد”.