التعليم العالي تصدر مفاضلة القبول الجامعي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022.



وتضمن إعلان الوزارة الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية “عام ومواز” .



ومفاضلات طلاب المحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعوقين جسمياً والطلاب العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين والمغتربين والثانويات المهنية إضافة إلى الحدود الدنيا للتسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي “عام ومواز”.



وحددت الوزارة الحد الأدنى للمفاضلة في السنة التحضيرية للكليات الطبية 2330 درجة للقبول العام و2310 درجة للقبول الموازي.



وأشارت الوزارة إلى قبول طلبات المفاضلة والتسجيل المباشر في مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات اعتباراً من يوم الأحد 12-9 ولغاية يوم الخميس 30-9-2021.