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الاحتلال يحكم بالسجن 30 شهراً على فتاة مقدسية بتهمة التواصل مع حزب الله

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي على الشابة المقدسية ياسمين جابر بالسجن 30 شهراً بتهمة الاتصال مع حزب الله.

وزعمت لائحة الاتهام أن جابر تواصلت، خلال زيارتها، إلى لبنان وتركيا بين عامي 2015 و2018 مع مسؤولين في حزب الله، واستمرّت بالتواصل معهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. 

وادعت أنه "تم التوضيح لجابر أن مهمتها هي تجنيد نشطاء إضافيين في إسرائيل، والذين سيتم استخدامهم كخلية تحت أوامراها".

واعتُقلت جابر، في آب/أغسطس الماضي، من منزلها في القدس، وتعرّضت لتحقيق مطوّل على يد ضباط "الشاباك" ووحدات أمنية أخرى، وتقبعُ حالياً في معتقل الدامون.