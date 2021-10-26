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الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة

بالتزامن مع تكثيف اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة بريف الحسكة الشمالي الغربي دفعت قوات الاحتلال التركي بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقتها من الإرهابيين في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقالت مصادر أهلية في ريف الحسكة إن “تعزيزات عسكرية تابعة للاحتلال التركي شملت آليات ومدرعات وناقلات جند وأسلحة نوعية وإمدادات لوجستية وصلت للإرهابيين في منطقة راس العين وتزامنت هذه التعزيزات مع تحليق مكثف للطيران المسير للاحتلال التركي في أجواء المنطقة على طول الشريط الحدودي”.

وتأتي هذه التطورات مع تصعيد المحتل التركي ومرتزقته الإرهابيين من عدوانهم على القرى في ريف الحسكة حيث اعتدت صباح اليوم على منازل المدنيين في قرى تل شنان وتل كيفجي وتل جمعة إضافة إلى قرية الدردارة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل ودمار بعضها بشكل كامل وسط نزوح ما تبقى من الأهالي في المنطقة.