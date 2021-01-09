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الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون مجدداً على محطة كهرباء تل تمر

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين عدوانهم على محطة كهرباء تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بخروج 3 خطوط 20 ك. ف عن الخدمة.

وذكر المهندس أنور عكلة مدير شركة كهرباء الحسكة ، أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين جددوا اليوم عدوانهم بقذائف المدفعية على محطة كهرباء تل تمر 20-66 ك. ف ما تسبب بخروج 3 خطوط 20 ك. ف المغذية لمدينة تل تمر وما حولها.

وأضاف أنه تم فصل التغذية الكهربائية عن المحطة احترازياً لحين توقف سقوط القذائف على أن تتم المباشرة بإصلاح الخطوط المتضررة فور إمكانية الدخول وتوقف القذائف.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين المنتشرين في منطقة رأس العين اعتدوا بالقذائف أول أمس على المحطة المذكورة ما أدى لخروجها عن الخدمة لتعيد الورشات الفنية إصلاح الأضرار ووضعها في الخدمة من جديد.