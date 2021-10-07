الأرصاد الجوية :الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام

\تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب ومائلا للبرودة ليلاً وبارداً نسبيا في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.