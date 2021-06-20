افتتاح متحف للفن السوري المعاصر في مدينة بريمن الألمانية قريباً

تستعد مؤسسة تقلا الثقافية في ألمانيا لافتتاح متحف للفن السوري المعاصر بمدينة بريمن الألمانية يعرض مجموعة أعمال فنية دائمة لرواد الحركة التشكيلية السورية إضافة إلى أعمال فنانين معاصرين وشباب.



وأوضح شوكت تقلا القنصل السوري الفخري في ألمانيا ومدير المؤسسة أن هذا المتحف سيفتتح في شهر تشرين الاول القادم حيث سيعرض فيه لدى افتتاحه لوحات منتقاة من مسابقة للفنانين السوريين الشباب مع إعلان أسماء الفائزين فيها.



وحول ماهية المسابقة التي نظمتها المؤسسة بين تقلا أنه شارك فيها لدى الإعلان عنها مطلع العام 81 فناناً وفنانة اختارت منهم لجنة التحكيم 7 فنانين شباب مشيرا إلى أن المسابقة ستمنح الفائز الأول جائزة مالية وقدرها 3 آلاف يورو مع فائزين آخرين بجائزة مالية قدرها ألف يورو لكل منهما.



وجاءت المسابقة وفقا لتقلا لأن إقامة المعارض الفنية المتفرقة لم تعد كافية للتعريف بالفن السوري وتياراته الفكرية لذلك بات من الضرورة إطلاق فعالية دورية على أن تشمل السنوات المقبلة الفنانين فوق أربعين عاماً.



وعن المشاريع الجديدة للمؤسسة التي تأسست عام 2017 بغرض تعريف المجتمع الألماني بالثقافة السورية أوضح تقلا إنه سيتم إصدار كتاب عن الفنانين السوريين الرواد وما بعد الرواد باللغة الألمانية إلى جانب مجموعة لقاءات صحفية مع سبعة فنانين معاصرين أجراها صحفي ألماني.



سانا