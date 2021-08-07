اصطياد سمكة ذات "أسنان بشرية"

تمكن صياد في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، من اصطياد سمكة غريبة الشكل، ذات أسنان كتلك التي يمتلكها البشر.



وتعرف هذه السمكة ذات الشكل المخيف باسم "رأس الغنم"، وهي نادرة، وتتمتع بأسنان شبيهة لتلك الخاصة بالبشر.



وحظيت الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باستغراب كثيرين، علماً أن وزن السمكة حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية يبلغ 4 كيلوغرامات.



ووفق الصياد فإنه قام بطهو السمكة، واصفاً مذاقها بالجيد جداً، رغم شكلها المرعب والغريب.



وتتمتع سمكة "رأس الغنم" بعدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، بينما أطلق عليها هذا الاسم نظراً لأن فمها يشبه فم الخروف.