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ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غرب سورية

حذرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد من ارتفاع تأثر أغلب مناطق الغابات في شمال غرب سورية بالمستويات المرتفعة لمؤشر خطورة الحريق غدا الثلاثاء.

رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة أوضحت أن مؤشرات خطورة الحريق تستمر بالتراجع اليوم الاثنين مقارنة لما كانت عليه يوم أمس الأحد حيث تؤثر مؤشرات الخطورة المتوسطة على أغلب مواقع الغابات في شمال غرب سورية لتعود وترتفع بشكل واضح يوم غد الثلاثاء حيث تزداد مساحة الغابات المتأثرة بمؤشرات الخطورة المرتفعة.

ونوهت قرموقة بجهود العاملين في الحراج وحماية الغابات والدفاع المدني لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم لحماية الغابات مبينة أن إعداد الخرائط يتم بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية داعية إلى الإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الأرقام المجانية 188 و113.