اختفاء غواصة إندونيسية على متنها 53 بحاراً

في واقعة غريبة من نوعها، تبحث البحرية الإندونيسية عن غواصة اختفت وعلى متنها 53 بحاراً، وذلك بعدما فشلت الغواصة في الاتصال بالقيادة عقب تدريب على الحرب المضادة للغواصات، وهو ما أثار ضجة وتراقب واسعة في العالم كون إندونسيا معروف عنها فقدان طائرات وسفن في ظروف مجهولة.



وبحسب المتحدث باسم البحرية الإندونيسية، الأميرال الأول "جوليوس ويدجوجونو"، فإن الغواصة كانت تشارك في تدريبات على استخدام طوربيد في مياه بالي الشمالية لكنها فشلت في الاتصال للإبلاغ عن نتائج التدريبات كما كان متوقعاً.



وتدعى الغواصة "KRI Nanggala 402"، وهي الغواصة الثانية من فئة "Cakra" التابعة لقيادة الأسطول الشرقي الإندونيسي.



وتم بناؤها في ألمانيا عام 1981، ويبلغ طول الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء 59.5 متراً، وتبلغ سرعتها 21.5 عقدة، ولديها إزاحة 1400 طن.



وفقاً للحكومة الإندونيسية، فآخر مواقع للغواصة كان في بحر بالي قبالة ساحل سورابايا، على بعد حوالي 95 كيلومتراً شمال بالي، وهي منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 700 متر.