إنقاذ 272 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت خلال الساعات الماضية 272 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من ساحل البلاد الشمالي قبالة مضيق (با دو كاليه) في بحر المانش في محاولة للوصول إلى إنكلترا.



وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ تلقى بلاغات عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة مضيق با دو كاليه مشيرة إلى أن زورقاً تابعاً للدرك البحري أسعف 48 شخصاً خلال ثلاث عمليات إنقاذ فيما نفذت سبع عمليات إنقاذ أخرى بعدة زوارق وسفينة تجارية.



ووفقاً للبيان نقل جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم وعددهم 272 شخصاً إلى مرافئ كاليه ودونكيرك وبولونيي سور مير وتولت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.



ومنذ نهاية عام 2018 تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.



وبحسب السلطات الفرنسية حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينهم 3500 كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا وأعيدوا إلى السواحل الفرنسية.



وتمثل هذه الحصيلة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى بريطانيا بالمقارنة مع السنوات السابقة إذ إن العام 2020 بأسره سجل عبور أو محاولة عبور نحو 9500 مهاجر مقابل 2300 مهاجر في 2019 و 600 في العام 2018.