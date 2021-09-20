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إنجاز 90 بالمئة من الخطوط الرئيسة المغذية لكهرباء درعا

بلغت نسبة إنجاز الخطوط الرئيسة الخاصة بالكهرباء المغذية لأحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم نحو 90 بالمئة فيما تم إصلاح نحو 70 بالمئة من شبكات التوتر المنخفض المغذية للمنازل في هذه المناطق.

وبين المهندس منير القاسم معاون مدير شركة كهرباء درعا أن ورشات الشركة تعمل منذ أيام على تجهيز المسارات الرئيسة للتوتر المتوسط وتجهيز خليتي درعا البلد وخلية المشفى المغذيتين لأحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم مشيراً إلى أنه سيتم بعد الساعة الـ 2 ظهراً إعطاء توتر لهذه الخلايا تجريبياً لاختبار الشبكات وفي حال جاهزيتها ستتم تغذية الأحياء المذكورة بالكهرباء تدريجياً.

وأوضح أن أعمال الإصلاح شملت شبكات التوتر المتضررة ونصب أعمدة وأبراج وإصلاح كابلات أرضية.

ولفت القاسم إلى أن الشركة استنفرت كافة ورشاتها في كل المناطق حيث يستمر العمل حتى ساعات متأخرة بشكل يومي في سبيل إعادة التغذية الكهربائية لأحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم بأسرع وقت ممكن.