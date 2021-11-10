إطلاق خط جوي بين الدار البيضاء وتل أبيب

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، أمس الثلاثاء، إطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء، مع "تل أبيب"، هو الأول من نوعه الذي ينطلق من المغرب، وذلك بعد نحو 10 أشهر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.



وسيبدأ هذا الخط العمل من 12 كانون الأول المقبل، بوتيرة 3 رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى 5 ساعات ونصف.



وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين "إسرائيل" والمغرب، وكذلك بعد أول زيارة يقوم بها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في آب.



وصار المغرب، أواخر العام الماضي، رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع "إسرائيل"، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.