إطلاق بطولة المواهب السورية لكرة القدم تحت 17 عام

تحت رعاية الاتحاد العربي السوري لكرة القدم أطلقت إدارة مشروع كي آتش ار (KHR) الأكاديمي لكرة القدم تحت 17 عاماً AFCU_17 بطولة المواهب السورية لكرة القدم نسخة عام 2021/2022 لمواليد 2008/2009 اليوم الجمعة 20/8 وتستمر حتى 24/8 على ملاعب نادي النضال السداسي المعُشّب بدمشق .



وكانت إدارة البطولة عقدت يوم الخميس 19/8/2021 مؤتمراً صحفياً في مقر اتحاد كرة القدم حضره ممثلين عن الاتحاد الوطني والبطولة إلى جانب عدد من وسائل الإعلام والفرق المشاركة.



وعلى هامش المؤتمر تم الكشف عن كأس البطولة الرسمي وجرت القرعة الرسمية للأكاديميات المشاركة في البطولة حيث وزعت الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين.





ضمت المجموعة الاولى: الأبطال والريشي والنجوم والآب تاون . وضمت الثانية: الصفا والباسل والشامبيونز وكامب نو.



يذكر أن مباريات البطولة تنطلق يومياً عند الساعة ٨ صباحاً.