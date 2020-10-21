إحالة أربعة أعضاء هيئة تدريسية في جامعة البعث إلى مجلس التأديب

كشف رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب ،عن إحالة 4 أعضاء هيئة تدريسية من كليات (الهندسة الكيميائية والبترولية _ كلية الزراعة _ كلية العلوم الصحية) إلى مجلس التأديب، موضحاً أن القضايا بحقهم لا تزال منظورة أمام المجلس.



وأشار الخطيب إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً مع 3 أعضاء هيئة تدريسية آخرين من كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، مؤكداً أنه في حال ثبوت المخالفات سيتم تحويلهم إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأكد المتابعة المستمرة للشكاوى التي ترد إلى قسم الإعلام الإلكتروني في فرع جامعة البعث للحزب والمكتب الصحفي برئاسة الجامعة، مشدداً على معالجة كافة المخالفات الامتحانية في الجامعة في حال وجودها إنصافاً للطلبة.



وأكد الخطيب أنه لن يكون هناك أي تهاون في ما يتعلق بالعملية التعليمية والتدريسية والامتحانية في الجامعة، لأن طلابنا هم الركيزة الأساسية في بناء الوطن.



يذكر أنه، اتخذ مجلس جامعة البعث يوم الثلاثاء عدة قرارات، بعد إعادة تصحيح نسب النجاح في عدد من المقررات، التي ثبت خلل فيها، بناء على ورود عدد كبير من شكاوي الطلبة.



الوطن