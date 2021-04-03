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ألمانيا تعلّق على أنباء عن مشروعها لإعادة إعمار مرفأ بيروت

نفى السفير الألماني في لبنان، أندرياس كيندل، أن تكون الحكومة الألمانية اقترحت إعادة إعمار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، مؤكداً أن الاقتراح وضعته عدة شركات خاصة.

وقال كيندل إن شركات بينها "رولاند برجر" و"إتش.بي.سي" سترسل ممثلين إلى لبنان، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات. 

وشدد السفير الألماني على ضرورة تنفيذ إصلاحات فعالة من قبل السلطات اللبنانية «لإعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين».

وكانت مصادر دبلوماسية قالت لوكالة "رويترز" إن «ألمانيا ستقترح يوم 7 نيسان خطة تكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي».