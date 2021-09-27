ألمانيا: الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتقدم بفارق بسيط على تحالف ميركل

أظهر استقصاء ما بعد الاقتراع الذي أجرته القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق بسيط على تحالف المستشارة أنجيلا ميركل، متقدمين على بقية الأحزاب في انتخابات البرلمان التي جرت اليوم الأحد.



وأوضحت التوقعات حصول الاشتراكيين على ما يراوح بين 25 و26% فيما حصل تحالف ميركل على ما يراوح بين 24 و25%.



وجاء حزب "الخضر" في المركز الثالث بنتيجة تراوح بين 14,5 و15% والحزب الديمقراطي الحر بـ 11 و12% والبديل من أجل ألمانيا على ما يراوح بين 10 و11% وحصول اليسار على 5%.



وعلى أساس هذه النسب، فإن الاشتراكيين سيحصلون على ما يراوح بين 197 و215 مقعداً داخل البرلمان، فيما سيحصل التحالف على ما يراوح بين 198 و200 مقعد، و"الخضر" على ما يراوح بين 119 و120 مقعداً، والحزب الديمقراطي الحر على ما يراوح بين 87 و99 مقعداً، والبديل على ما يراوح بين 83 و87 مقعداً، واليسار على ما يراوح بين 39 و41 مقعداً.



وأفادت البيانات الصادرة عن إدارة الانتخابات في ألمانيا بأن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الاتحادي وصلت إلى 36.5% حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد.



وجاء تحديد هذه النسبة بناءً على حساب نسب المشاركة في مقار انتخابية مختارة في كل أنحاء ألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة التي تم تسجيلها في انتخابات عام 2017 كانت وصلت إلى41.1% حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاقتراع، لكن النسبة لا تشمل نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد.