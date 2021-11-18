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أسواق الخير في الحسكة تحتفي بذكرى التصحيح

افتتح اللواء غسان خليل محافظ الحسكة فعاليات أسواق الخير التي يشارك فيها عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية بهدف تأمين احتياجات ومستلزمات فصل الشتاء للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق وكافة المستلزمات والاحتياجات الخاصة بفصل الشتاء كالمدافئ ومستلزماتها والأقمشة والألبسة الشتوية إضافة إلى السلع الاستهلاكية والمنظفات.

وبين المحافظ خلال جولته في أقسام الاسواق  أن هناك نسبة وفر تتراوح بين ٢٠ و٤٠ % وبعض الملابس تصل إلى أكثر من من ٤٠ % وهي خطوة إيجابية لخدمة  المواطن في ظل الظروف الراهنة مؤكداً الدلائل الكبيرة على تزامن افتتاح أسواق الخير مع ذكرى الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد وكانت منبع الخير والعطاء المتجدد في مختلف مناحي الحياة وحققت نقلة نوعية في حياة السوريين.