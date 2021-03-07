أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن بلاده من بين الدول الـ3 أو الـ4 التي تحتل الصدارة في تصنيع الطائرات المسيرة على مستوى العالم، مشدداً على أهمية امتلاك تركيا قوة بحرية ضاربة وسعيها إلى ذلك.



جاء ذلك في خطاب موجه للقوات التركية المشاركة في مناورات "الوطن الأزرق" في بحري إيجة والمتوسط.



وقال أردوغان عن المناورات لهذا العام إنها شاملة وأكثر قوة وتنظيماً، وتختبر فيها بلاده منظومات أسلحتها المحلية.



وتابع أردوغان: "لا نطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة، وإنما نسعى لحماية وطننا وحقوقنا".



ونوه أردوغان إلى أن تركيا صدّرت لغاية اليوم أكثر من 130 "منصة بحرية" محلية الصنع بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.