10-07-2024
مؤسسة الجيولوجيا السورية تعلن عن 13 فرصة استثمارية في مجال صخر السجيل الزيتي
كشفت مديرة التوثيق والمعلومات في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا الدكتورة ريم شاتي أن لدى المؤسسة 13 فرصة استثمارية متاحة لكافة المستثمرين سواء داخلياً أو خارجيا وعلى نحو خاص لفتت إلى الفرصة الاستثمارية المتعلقة بصخر السجيل الزيتي، موضحة أهميته وطرائق استثماره.
وأوضحت شاتي خلال محاضرة على هامش معرض سيربيرتو 2024 أن صخر السجيل الزيتي هو عبارة عن صخر كربوناتي مشبع بالزيوت، يمكن استخدامه إما بالحرق المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية أو لاستخلاص النفط منه، مما يعزز من قيمته الاقتصادية ويجعله مصدرا مهما للطاقة.
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