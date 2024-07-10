مؤسسة الجيولوجيا السورية تعلن عن 13 فرصة استثمارية في مجال صخر السجيل الزيتي

كشفت مديرة التوثيق والمعلومات في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا الدكتورة ريم شاتي أن لدى المؤسسة 13 فرصة استثمارية متاحة لكافة المستثمرين سواء داخلياً أو خارجيا وعلى نحو خاص لفتت إلى الفرصة الاستثمارية المتعلقة بصخر السجيل الزيتي، موضحة أهميته وطرائق استثماره.

وأوضحت شاتي خلال محاضرة على هامش معرض سيربيرتو 2024 أن صخر السجيل الزيتي هو عبارة عن صخر كربوناتي مشبع بالزيوت، يمكن استخدامه إما بالحرق المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية أو لاستخلاص النفط منه، مما يعزز من قيمته الاقتصادية ويجعله مصدرا مهما للطاقة.