مصر توافق على 5 مشروعات طاقة بقيمة 200 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء المصري مبدئيا على 5 مشروعات لاتفاقيات بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة تقارب 200 مليون دولار.

وتتضمن المشروعات البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال بورفؤاد البحرية وفي منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، والبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.

وتضمنت الاتفاقيات أيضا تعديل اتفاقية البحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية والبحث عن البترول وتنميته في منطقة جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.