الصادرات الزراعية تتراجع بسبب تفريغ الحمولات على الحدود الأردنية

كشف عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد عن وجود تراجع في الصادرات الزراعية على الرغم من أن هناك مواسم جيدة من المنتجات الزراعية، وذلك نتيجة الإجراءات المتبعة على الحدود السورية- الأردنية من قبل الجانب الأردني، الذي يقوم بعملية تفريغ حمولة السيارات السورية من المنتجات الزراعية ووضعها على الأرض، ومن ثم نقلها إلى السيارات الأردنية، الأمر الذي يعرض المنتجات الزراعية للضرر والتلف خاصة في هذه الأجواء الحارة.

مبيناً أن هذا الإجراء يتسبب بتسويق منتجاتهم على حساب منتجاتنا، ويصدر الأردن في اليوم نحو ١٥٠ براداً، بينما سورية لا تتجاوز الصادرات اليومية ما بين ١٥ إلى ٢٠ براداً، منوهاً بأن هذه الإجراءات هي التي أدت إلى تراجع الصادرات السورية.

وأكد العقاد وجود حالة من عدم القدرة على المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليف التصدير، منوهاً بأن السلع والبضائع التركية والأردنية والمصرية والإيرانية أرخص من نظيرتها السورية، إضافة إلى جودة منتجاتهم كونها لا تتعرض لإجراءات التفريغ والنقل من سيارة إلى أخرى على الحدود كما هو حال المنتج السوري.

وطالب بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة مع الجانب الأردني، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الصادرات خلال عشرة الأيام الماضية لمنتجات شملت أولاً الفواكه، وبلغت نحو ٣٥٥٠ طناً، ومن البندورة ١٥٢٥ طناً، ومن البطيخ ٢٧٥ طناً، والخس ٢٥ طناً، موضحاً أن هذه الأرقام توزعت على السعودية ١٠٢٥ طن فواكه، والبحرين ١٥٠ طن فواكه، و١٧٥ طناً من البندورة، و٥٠ طن بطيخ، فيما تم تصدير ٨٧٥ طن بندورة إلى الإمارات العربية المتحدة، و٧٥ طن فواكه، وتصدير ٣٢٥ طن بندورة، و٢٢٥طن فواكه، و٢٠٠ طن بطيخ، و٢٥ طن خس إلى الكويت، وصدر إلى سلطنة عمان ١٢٥ طن بندورة، و٢٥ طن فواكه، بينما صدر إلى قطر ٥٠ طن فواكه، و٢٥ طن بندورة، و٢٥ طن بطيخ

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