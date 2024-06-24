الدين العام في بريطانيا يصل إلى مستويات غير مسبوقة!

ارتفع الدين العام في المملكة المتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1961، حسب بيانات رسمية.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء المصارف المملوكة للدولة، نحو 3.47 تريليون دولار، ما يعادل 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في مايو الماضي، مقارنةً بـ 96.1% في نفس الشهر من العام السابق.

وهذا هو أعلى مستوى منذ مارس 1961.

وحذر مركز أبحاث من أن الحكومة البريطانية المقبلة ستواجه تحدياً كبيراً في سد عجز مالي يصل إلى 42.2 مليار دولار، إلا إذا قررت اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة جديدة.

وقالت مؤسسة The Decision إن النقاش الدائر بين حزب العمال والمحافظين بشأن تمويل التعهدات الانتخابية “بعيد عن الواقع”، حيث تعتمد الوعود الانتخابية على تخفيضات قد تكون صعبة التنفيذ، بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأضاف مركز الأبحاث أن كلا الحزبين الرئيسيين ملتزمان بتخفيض نسبة الدين إلى الدخل القومي خلال خمس سنوات، ولكن التحديات مثل زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، والنمو البطيء في الإنتاجية، وتكاليف التعويضات البالغة 12.7 مليار دولار عن فضيحة الدم الملوث، ستجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.



وكالات