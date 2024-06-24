هل تقوم تركيا بالتبادل التجاري مع روسيا باستخدام الذهب؟

اقترح الخبير الاقتصادي التركي تايلان بويوكشاهين استخدام الذهب بدلاً من الدولار في التعاملات التجارية بين روسيا وتركيا، نظراً لمحاولات الغرب تقويض التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح بويوكشاهين، رئيس تحرير موقع الأخبار الاقتصادية

tclira.com، أن البنوك المركزية في كلا البلدين يمكنها استخدام الذهب لتحديد قيمة الروبل الروسي والليرة التركية في المعاملات.

وأشار إلى أن العقوبات الدولية أدت إلى إيقاف استخدام الأنظمة الدفع الروسية في تركيا، مما يستدعي حلاً فعالاً لمشاكل الدفع بين البلدين.

وأكد أن الدفع بالذهب قد يكون حلاً مفيداً خلال فترة العقوبات، حيث لا يزال الروبل والليرة التركية غير متداولين بشكل عكسي في البلدين.

وأضاف بويوكشاهين أن هناك عدم ثقة متبادلة يجب التغلب عليها، حيث يمكن للسياح الروس إنفاق الروبل في تركيا ولكن الفنادق والتجار لا يقبلونه، والوضع مشابه في روسيا بالنسبة لليرة التركية.

وختم الخبير بالتأكيد على أن استخدام الذهب في التعاملات التجارية بين روسيا وتركيا يمكن أن يكون خياراً مستداماً وفعالاً في ظل الظروف الحالية من التوترات والعقوبات.



وكالات