ماليزيا تُعلن استعدادها للانضمام إلى بريكس

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن بلاده تستعد للانضمام إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، وفقاً لتقرير شبكة قوانتشا الصينية.

مجموعة بريكس تضم بشكل أساسي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتم تسميتها باستخدام الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.

المجموعة بدأت في التوسع في عضويتها العام الماضي، بهدف تحدي النظام الاقتصادي العالمي المهيمن عليه الاقتصادات الغربية، من خلال دعوة دول مثل السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليها، وأظهرت أكثر من 40 دولة اهتمامها بالانضمام.

أشار أنور، وفقاً لمقطع فيديو نُشر عبر شبكة قوانتشا، أن “ماليزيا اتخذت قراراً وسنبدأ الإجراءات الرسمية قريباً، وننتظر النتائج النهائية من الحكومة في جنوب أفريقيا”.



وكالات