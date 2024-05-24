نماذج من فتاوى ابن تيمية

هذه قطوف من فتاوى وفقه ابن تيمية الذي تهيم به السلفية ...ويسميه الأزهر أنه [شيخ الإسلام ابن تيمية] وأترك لكم الحكم بعد التدبر.

• المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك .. والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك [ مجموع الفتاوى ج 28 ص 118 ].

• الكفار لا يملكون مالهم ملكا شرعيا ولا يحق لهم التصرف فيما في أيديهم ..

• والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم. [ الجزء السابع ص 34 المرجع السابق ..

• الرزق مخلوق أصلا للمؤمنين ليستعينوا به على عبادة الله..

• من دخل دار حرب بغير عقد أمان فلا عليه أن يسرق أموالهم ويستبيحها وأن يقهرهم بأي طريقة كانت، فأنفسهم وأموالهم مباحة للمسلمين سواء أكانوا مقاتلين أم لا.[ ج29 ص 124 المرجع السابق ..

• وجوب إهانة غير المسلم وإهانة مقدساته، وبتعبير ابن تيمية يقول [ كل ما تم تعظيمه بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر يجب قصد إهانته ]. الجزء الأول ص535 من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.....

يعني تهين الكنيسة لأنها مما يعظمه المسيحيين .. وتهين الصليب لأنهم يعظمونه ، وتهين أعيادهم...وهكذا

وإليكم نماذج أخرى من فقه القتل الذي صار به ابن تيمية شيخاً للإسلام :

1. قتل من جهر بالنية

"الحمد لله الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر على ذلك قتل." (5/ 153)

2. قتل من أكل الحيات والعقارب

"الحمد لله أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين, فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل." (3/ 51)

3. قتل تارك صلاة الجماعة والجمعة

"التعبد بترك الجمعة والجماعة بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقا كفر يجب أن يستتاب صاحبه منه فإن تاب وإلا قتل." (3/ 52)

4. قتل من اختلف في فهم الشرع

"فأما الشرع المنزل : فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعا له ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل." (3/ 33)

5. قتل من قال إن القرآن مخلوق

"اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال إن القرآن مخلوق وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل." (3/ 128)

6. قتل من تأخر عن الصلاة

"وليس للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها, ومن أخرها لصناعة, أو صيد, أو خدمة أستاذ, أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب." (5/ 80)

7. قتل من حرّم الأجر نظير العلم لو كان غنيًا

"وهل يجوز الارتزاق مع الغنى ؟ على قولين للعلماء, فلم يقل أحد من المسلمين إن عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز. ومن قال إن ذلك لا يجوز يستتاب فإن تاب وإلا قتل" (5/ 80)

8. قتل من قال بقتال الصحابة

"وأما من قال : إن أحدًا من الصحابة أهل الصفة, أو غيرهم, أو التابعين, أو تابعي التابعين, قاتل مع الكفار, أو قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم, أو أصحابه, أو أنهم كانوا يستحلون ذلك, أو أنه يجوز ذلك. فهذا ضال غاو؛ بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل."(2/ 448).