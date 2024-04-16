ما هي أبرز الطائرات المسيرة التي تنتجها إيران؟

إيران تُصنّع عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة التي لاقت شهرة متزايدة مؤخراً، واستُخدم بعضها في الهجوم الذي نُفذه الحرس الثوري فجر الأحد، مستهدفاً أهدافاً داخل إسرائيل.

استخدمت إيران حوالي 185 طائرة مسيرة هجومية متنوعة في الهجوم على أهداف “عسكرية” داخل إسرائيل، وهذه كانت المواجهة الأولى من نوعها بين الجانبين.

تتنوع الطائرات المسيرة الإيرانية بين الاستطلاع والهجوم في آن واحد، وتشمل الطائرات الانتحارية “كاميكازي” التي تُستخدم لمهمة واحدة فقط.

ووفقاً لموقع عربي 21 فأبرز أنواع الطائرات المسيرة الإيرانية تشمل:

طائرات شاهد الهجومية: تُعد من أشهر الأنواع وتتميز بقدرات متطورة تشمل الاستطلاع والهجوم، وتُستخدم في حمل ذخائر هجومية دقيقة وتدمير الأهداف البرية الثابتة والمتحركة.



طائرة غزة: تُعد أحدث طائرات الشاهد وتتميز بقدرتها على الطيران لفترة طويلة مع حمل كميات كبيرة من الصواريخ والقنابل.

طائرة كرار: تُعد أول طائرة إيرانية دون طيار مزودة بمحرك نفاث وقادرة على القيام بعمليات هجومية بتوجيه مباشر أو جدولة للانتحار.

طائرة مهاجر 6: تُستخدم في العمليات التكتيكية القتالية وتتميز بقدرتها على التحليق لفترات طويلة وحمل الصواريخ.

طائرة كامان 22: تُعد نسخة مطورة تجمع بين أنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية، وتُستخدم في العمليات الطويلة المدى.

طائرة كيان 2 أو أراش 2: تُعتبر طائرة انتحارية تُستخدم لتدمير المرافق الحيوية والرادارات.

هذه الطائرات المسيرة الإيرانية تشكل تحدياً للأمن الإقليمي وتمثل تهديداً للبنية التحتية والأمن القومي للدول في المنطقة.