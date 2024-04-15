المستشرف..تشكيل العقل الحديث
تأليف: كرين برينتون
ترجمة: شوقي جلال
هذه هي قصة تكوين العقل الأوروبي الحديث الذي انفعلنا به وتفاعلنا معه، نحن وبلدان العالم الثالث، وتباينت سبل وأشكال الانفعال والتفاعل بين صد وقبول وملاءمة، وإن أثره لا ينكر على فكر وعقل أجيال المثقفين المحدثين في عالمنا العربي وكذلك أثره على التوجه السياسي بعامة.
ولكن مهما كانت طبيعة هذه العلاقة، ومهما كانت حاجتنا ماسة للإفادة بإنجازات العقل الأوروبي في مجال العلوم إلا أننا لا ننكر خصوصية الجذور الثقافية لفكر كل أمة من الأمم. ولهذا يخطيء بعضنا إذا تصور أننا نعاني ذات الأزمة، بل إن أزمتنا في مجال الثقافة بعامة، أو أزمة التحول الحضاري المصيري التي نعانيها بحاجة إلى دراسة منهجية متميزة تستهدف الكشف عن الجذور التاريخية العميقة في العصور القديمة والمتوسطة والحديثة التي نبع منها فكرنا، والإبانة عن العوامل التي صاغت عقلنا وسلوكنا بكل ما نعانيه من نقائض ومزايا وإيجابيات وسلبيات. وأحرى بنا أن نعكف على دراسة مكونات فكرنا دراسة نقدية موضوعية حرة ومتحررة من كل قيد حتى نهتدي إلى سبيلنا المتميز للخلاص ونعرف طريقنا للتقدم وإلا سنظل كما نحن نضرب في عماء!
الفصل الأول: بناء العلم الحديث: الحركة الإنسانية
الفصل الثاني: بناء العلم الحديث: البروتستانتية
الفصل الثالث: بناء العلم الحديث: الحركة العقلانية
الفصل الرابع: القرن الثامن عشر
الفصل الخامس: القرن التاسع عشر
الفصل السادس: القرن التاسع عشر: هجمات من اليم C ومن اليسار
الفصل السابع: القرن العشرون: الهجوم ضد العقل
الفصل الثامن: منتصف القرن العشرين
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