ضعف القوة الشرائية يحافظ على استقرار أسعار الألبان والأجبان
مع انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، حافظت أسعار الألبان والأجبان في سوريا، على استقرارها، بفعل انخفاض القوة الشرائية.
وكشف نائب رئيس جمعية الحرفيين للألبان والأجبان أحمد السواس، أنه بلغ سعر كيلو اللبن 7000 ليرة، وسعر كيلو الحليب 6500 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 26 ألف ليرة، واللبنة النشا غير المعالجة 20 ألف ليرة، والمعالجة 41 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية 50 ألف ليرة، سعر كيلو الجبنه الشلل 52 ألف ليرة
أما بالنسبة لأسعار البيض، بلغ سعر البيضة الواحدة 1600 ليرة، وسعر طبق البيض 44 ألف ليرة.
وقال السواس لموقع بزنس: لا أتوقع أن يكون هناك ارتفاع بالأسعار، لأن القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة جدا.
وأكد العديد من المواطنين، أن هذه الأسعار بالنسبة لدخولهم مرتفعة جدا، ومن الصعب عليهم شرائها، مشيرين إلى أنهم باتو يشترونها بقيم قليلة لا تتعدى آلاف الليرات.
بزنس
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