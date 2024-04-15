رئيس هيئة الأركان الإيرانية : عملية “الوعد الصادق” انتهت.. وإيران لا تخطط لمواصلتها

أعلن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، أن الهجوم أسفر عن تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين، ووجه تحذيرات لإسرائيل بشأن الرد على عملية “الوعد الصادق” الإيرانية أمس السبت.

وأكد أن هجوم إيران قد انتهى وليس لديهم رغبة في مواصلته، ولكنهم سيتصدون بشكل أقوى إذا استمرت إسرائيل في استهداف مصالحهم.

وأوضح أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف القنصلية الإيرانية في سورية، وكان لا بد من الرد عليها، مشيرًا إلى أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدهم، فقواعدها في المنطقة لن تكون بأمان.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ردًا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق.

وأكدت إيران أن الرد يأتي في إطار حقها الشرعي في الدفاع عن النفس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين إسرائيليين أن إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخًا كروز و110 صاروخًا أرض – أرض، معظمها من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

سبوتنيك عربي