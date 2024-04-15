رئيس مجلس الشورى الإيراني: أي تحرك إسرائيلي سيقابل برد أشد وأقوى

رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الرد القاسي الذي قام به الشعب الإيراني ضد الكيان الصهيوني كان درسًا قويًا وعبرة للجميع.

أكد قاليباف أن رد إيران سيكون أقوى في حال قيام الكيان الصهيوني بأي تحرك، مشيرًا إلى أن الرد العسكري الإيراني جاء كجزء من الرد على الاعتداء الصهيوني وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وفقاً لموقع الميادين نت.

وعندما تم استهداف إيران من قبل الكيان الصهيوني، أكد قاليباف أن الرد الإيراني سيكون أشد وأقوى، مؤكدًا على استعداد إيران لمواجهة أي تهديدات تصدر من إسرائيل.

هذه التصريحات جاءت بعد الهجوم الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث تعرضت إيران لهجوم بالصواريخ والمسيّرات في الساعات الأخيرة من الليل وحتى فجر السبت.