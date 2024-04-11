شهداء وجرحى فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال غرب غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارتهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن 6 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون بينهم أطفال بعد قصف طيران الاحتلال سيارة في مخيم الشاطئ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 125 شهيداً و56 جريحاً ارتقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى لارتفاع ضحايا العدوان إلى 33482 شهيداً و76049 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول الماضي، فيما لا يزال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.