الأسد خلال لقائه عبد اللهيان: قصف الكيان الصهيوني لغزة دليل على فشل تحقيق أهدافه العسكرية

أفاد الرئيس الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، الاثنين، أن “قصف الكيان الصهيوني للمدنيين في قطاع غزة بهذه الوحشية والدموية غير المسبوقة هو دليل على فشله في تحقيق أهدافه العسكرية”.

ونوّه الرئيس الأسد إلى أن “ما يسعى هذا الكيان لتحقيقه اليوم هو محاولة هزيمة المجتمع والشعب في قطاع غزة ليهزُم من خلاله المقاومة الفلسطينية، لكن ذلك لن يحصل”، وفق ما ذكره الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وبحث الرئيس الأسد مع “عبد اللهيان” سبل دعم الشعب الفلسطيني دولياً في ظل التغيرات الكبيرة في المواقف الدولية تجاه ما يحصل في غزة، كما بحث معه العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية والدولية.

من جهته, أكد الوزير “عبد اللهيان” أن “الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني تعيش أسوأ ظروفها بسبب صمود المقاومة الفلسطينية”.

يذكر أنّ الرئيس بشار الأسد صرّح خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، الشهر الفائت، أن “سلوك الولايات المتحدة الأمريكية حيال العدوان ‘الإسرائيلي” المستمر على قطاع غزة هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.