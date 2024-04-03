فيديو يثير ذعر أوروبا.. روسيا تجهز مئات القنابل المدمرة

تم تداول شائعات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول استعداد روسيا لاستخدام مئات القنابل FAB ذات الانفجار العنيف ضد أوكرانيا كرد فعل انتقامي على الهجوم الذي تعرضت له موسكو بضربة كوركوس قبل أيام قليلة.

تم نشر صور للصواريخ الضخمة مكتوب عليها “من أجل مسرح كوركوس” باللغة الروسية، مما دلّ على الهجوم الذي وقع في قاعة حفلات شمال غرب موسكو وأسفر عن وقوع مئات الضحايا بين قتيل وجريح وتبناه تنظيم “داعش”.

ومع ذلك، تبين فيما بعد أن الصور تعود إلى زيارة تفقدية لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لأحد المصانع الدفاعية في روسيا قبل الهجوم بيوم واحد وفقاً لموقع البوابة.

تقرير نشر على موقع RT كشف عن زيادة إنتاجية القنابل “فاب – 500” بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وزيادة إنتاج القنابل “فاب – 1500” بوزن 1500 كيلوغرام بشكل كبير أيضًا.

بناءً على هذه المعلومات، يبدو أن روسيا كانت تستعد في الواقع لتعزيز قدراتها العسكرية كجزء من استراتيجيتها الدفاعية، وليس بالضرورة لشن هجمات انتقامية.

منذ فبراير الماضي، بدأ المصنع في الإنتاج الصناعي لقنابل “فاب – 3000” الشديدة الانفجار التي تزن 3000 كيلوغرام وتضرب بقوة 1200 كيلوغرام.

في حادث آخر، قام أربعة مسلحين بشن هجومًا مروعًا على مركز “كروكوس سيتي هول”، حيث قاموا بإطلاق النار بشكل جنوني على المدنيين وأشعلوا النيران في المركز.

رداً على هذا الهجوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 مارس يوم حداد وطني ووصف ما حدث بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، معلنًا التزامه بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة بشكل عادل وحتمي.