 مناطق خفض التصعيد في سورية تشتعل مجدداً

أحبط الجيش العربي السوري هجوماً نُفذه تنظيم “هيئة تحرير الشام”، المعروفة سابقاً بـ”النصرة”، على محور بلدة معرة موخص جنوب إدلب.

ويأتي هذا الهجوم بعد هدوء نسبي في منطقتي ريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي، حيث شن الجيش السوري ضربات جوية وبرية على مواقع للإرهابيين، ما تسبب في خسائر كبيرة بحسب مصادر ميدانية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية معارضة أن الجيش تصدى لهجوم بواسطة أربعة طائرات مسيرة انتحارية، كما نفذت مضادات الجيش السوري والروسي غارات جوية على مواقع تنظيم “النصرة” في ريف حلب.

وفي البادية الشرقية، قصف الجيش المواقع التي يتحصن فيها تنظيم “داعش” بالمدفعية الثقيلة، وشن طيران الجيش الحربي السوري والروسي غارات على مناطقهم في بادية حمص ودير الزور.

فيما نُفذت سلسلة غارات جوية من طيران الحربي الروسي على مسلحي “داعش” في بادية الرقة وحمص، وسط تصعيد خطير من قبل التنظيم، وذلك بحسب مصادر ميدانية وإعلامية معارضة.

وفي حادث منفصل، قُتل وأصيب العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة إعزاز التي تسيطر عليها فصائل موالية للجيش التركي في ريف حلب.



الوطن