موظف يسرق 60 ألف ليتر مازوت ويفر خارج البلاد !

كشف معاون المدير العام لـ «هيئة تطوير الغاب» أحمد الشدهان، عن سرقة 60 ألف ليتر مازوت عبر تلاعب أحد الموظفين بالبيانات، مشيرا إلى أن القضية حالياً في عهدة الجهات المختصة.

وأوضح الشدهان لصحيفة تشرين، أن رئيس قسم المعلوماتية في الهيئة تلاعب بالبيانات الخاصة بمخصصات المزارعين من المازوت، متسائلاً كيف حصل رئيس القسم على كلمة السر التي وصلت بعدها الرسائل النصية لأربعة أشخاص فقط قاموا باستلام الكميات المذكورة.

وتابع أن المهندسة التي كانت مكلفة بعملية إدخال البيانات والجداول الاسمية لم يكن لها علم بكل ذلك، غير أن دخول رئيس قسم المعلوماتية على الخط وتلاعبه بالبيانات، جعل كل هذه الكمية تذهب لأربعة أشخاص ليسوا مزارعين.

وقال الشدهان: تم توقيف صاحب المحطة من قبل الجهات المختصة لمعرفة بقية التفاصيل وكيف جرى كل ذلك، في حين لاذ رئيس قسم المعلوماتية بالفرار خارج البلاد.