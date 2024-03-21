الاحتلال الإسرائيلي ينشئ لواء إقليميا جديدا على الحدود مع سوريا ولبنان!

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن تأسيس لواء إقليمي جديد يُدعى “لواء الجبال” على الحدود السورية اللبنانية، وذلك في إطار تعديلات في الاستراتيجية العسكرية لـ “التصدي للتحديات” على الحدود الشمالية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن تأسيس اللواء جاء بعد جهد مشترك بين أقسام التخطيط وبناء القوة، والقوات البرية، والقيادة الشمالية، مع تحليل للاحتياجات العملياتية خلال فترات النزاع، ومن المقرر أن يبدأ اللواء نشاطه في الأسابيع القادمة، متخصصاً في القتال في التضاريس الجبلية المعقدة.

وأضاف أدرعي أن اللواء سيعمل ضمن إطار الفرقة 210 وسيتولى دفاع قطاعي جبل حرمون وهار دوف، خلفاً للواء حرمون (810) الذي كان يُقوده العقيد ليرون إبلمان.

وتستمر التوترات والاشتباكات المتقطعة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مما يثير المخاوف من تصاعد الوضع إلى نزاع واسع النطاق، خاصة مع تصاعد الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.



RT