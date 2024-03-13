تحرير شخص مخطوف بفترة وجيزة في حمص

أُعلم قسم شرطة الشماس من قبل طبيب أسنان بأن ولده الحدث (أسامة) وأثناء عودته ليلاً إلى منزله برفقة صديقه (محمد. ح) تعرض لعملية خطف من قبل أشخاص مجهولين اقتادوه على متن مركبة مجهولة بالقرب من مستوصف حي السكن الشبابي، وقد وردت رسائل عبر برنامج (الواتس أب) من الخـ.اطفين يطلبون فيها دفع فدية وقدرها مائة ألف دولار أمريكي للإفراج عنه والتهديد بقـ.تله في حال رفضهم ذلك.

ومن خلال سرعة التحرك وجمع المعلومات من قبل قسم شرطة الشماس بالاشتراك مع فرع الأمن الجنائي تم كشف ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين بها وهما صديق المخـ.طوف المدعو (محمد .ح) وشخص يدعى (وسام . ح) ونتيجة ذلك تم تحرير المخطوف خلال فترة وجيزة حيث قام الخـ.اطف بتركه وهرب إلى جهة مجهولة بعد انكشاف أمره وتوقيف شركائه، وبسؤال المخـ.طوف أفاد بإقدام شخصين بالطريق العام على إمساكه وتقييده واقتياده على متن مركبة خاصة إلى جهة مجهولة ولدى إنزاله من المركبة لاحظ لوحة حمراء على حائط مكتوب عليها غذائيات باللون الأبيض وبالبحث والتدقيق في حي كرم الشامي تبين أن المحل الذي تشير إليه هذه اللوحة يعود لشقيق المقبوض عليه (محمد . ح) المتواري وعثر على أدلة تثبت قيامه بعملية الخـ.طف، وبالتحقيق مع المقبوض عليه (محمد . ح) اعترف بأنه خطط مع شقيقه المتواري على خـ.طف الحدث المذكور من أجل الحصول على فدية مالية بالاشتراك مع المقبوض عليه (وسام . ح) والذي اعترف أيضاً بما نسب له.

مازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري المذكور، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية