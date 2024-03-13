وفاة 3 أطفال سوريين غرقاً في لبنان

توفي 3 أطفال سوريين “غرقاً” في لبنان، إذ تم انتشال جثثهم من بركة زراعية، في منطقة البقاع، دون ذكر تفاصيل إضافية عن مجريات الحادثة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أن “عناصر من الدفاع المدني انتشلوا جثث 3 أطفال سوريين (تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 عاماً)، من بركة زراعية تبلغ من العمق 4 أمتار وقطرها (80 م × 40 م)، تابعة إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق – البقاع”.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه “تم انتشالهم بواسطة غطّاس تابع إلى المديرية العامة للدفاع المدني، في حين تولّى المسعفون نقل الجثث الثلاث إلى مستشفى الرئيس إلياس الهراوي الحكومي، وذلك عقب حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية”.

يُذكر أن الجيش اللبناني أعلن إنقاذ 20 سورياً من الغرق، في أثناء محاولة تهريبهم على متن مركب قبالة شاطئ طرابلس، الاثنين، إذ عمل على نجدتهم بمساعدة عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والمنظمة العالمية للهجرة (IOM)، وسحبوا المركب إلى الشاطئ.

وسبق أن لقي 4 أطفال سوريين حتفهم جرّاء غرقهم في بركة ماء بمنطقة “درعون” في محافظة “كسروان” شمالي لبنان، نهايات عام 2022، وأنقذ طفل خامس، آنذاك، بعد انتشاله وتقديم الإسعافات الأولية له، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).