التجاري: يقوم بتركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في عدة محطات حكومية

قام المصرف التجاري بتركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات: (الأزبكية؛ مزة فيلات، الجلاء، طريق المطار، محطة العدوي، محطة الزاهرة، محطة أبو جرش، محطة دمر، محطة غربي الميدان”.

وتضم المحطات (محطة الجلاء 2 ومحطة برزة في دمشق ومحطة بانياس المتنقلة في بانياس)، ليصبح عدد المحطات التي تم تركيب أجهزة نقاط البيع لديها /12/ محطة، وذلك استمراراً لخطة نشر الدفع الالكتروني وتشجيع التعامل المصرفي ضمن القطاعات الحيوية.

وأصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة تسديد ثمن المشتقات النفطية باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن أحد المصارف التالية:

وتضم المصارف: المصرف التجاري السوري، مصرف التوفير، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سوريا والمهجر، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، البنك العربي سوريا، بنك الائتمان الأهلي، بنك بيبلوس سوريا، بنك سوريا والخليج، بنك الشام، بنك سوريا الدولي الإسلامي، بنك الأردن سوريا، بنك فرنسبنك سوريا، بنك الشرق، بنك قطر الوطني سوريا، بنك البركة سوريا، مصرف الوطنية للتمويل الأصغر.

وسيجري تباعاً تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في كافة المحطات التابعة لشركة محروقات.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري بحيث تمكن المستخدم من تنفيذ عمليات الدفع وتسديد قيمة الوقود باستخدام بطاقة المصرف التجاري السوري وبطاقات الدفع الصادرة عن المصارف الوطنية الأخرى.